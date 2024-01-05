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      Jordan Sport

      女子速干印花针织圆领运动衫

      ¥499

      微粒茶色/隐形灰
      黑/隐形灰

      Jordan Sport 女子速干印花针织圆领运动衫采用宽松版型结合导湿速干技术，任你随心穿搭，奔赴训练或享用早午餐。 或者什么都不做， 有时候，你只需穿着时尚舒适的运动衫，尽享惬意时光。

      • 显示颜色： 微粒茶色/隐形灰
      • 款式： FN5123-207

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