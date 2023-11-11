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      Jordan Sport

      女子速干印花针织连帽衫

      ¥479
      ¥549
      12% 折让

      黑/隐形灰
      热情红 /帆白

      穿上 Jordan Sport 女子速干印花针织连帽衫，告别循规蹈矩。该款连帽衫采用宽松版型和柔软针织面料，搭载导湿速干技术，塑就不同场合的穿搭佳选。

      • 显示颜色： 黑/隐形灰
      • 款式： FD7374-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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