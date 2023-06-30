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      Jordan Sport

      女子速干夹克

      ¥799

      秋季可谓是夹克的季节， 是时候套一件时尚、低调又实穿的外套了。 Jordan Sport 女子速干夹克采用导湿速干面料，适合训练前热身和训练后吃早午餐时穿着。 腰部系带设计，可轻松调整夹克造型；弹性袖口，塑就稳固贴合感。 匠心设计，让你穿上就不想脱下。

      • 显示颜色： 黑/隐形灰/隐形灰
      • 款式： FB4616-010

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