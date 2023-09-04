跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Sport

      女子速干短款上衣

      ¥379
      ¥429
      11% 折让

      穿上 Jordan Sport 女子速干短款上衣，打造层次感造型。该短款上衣采用贴合设计，结合镂空设计、企领和网眼布细节，塑就出众视觉趣味。

      • 显示颜色： Sky J 水鸭青/黑
      • 款式： DZ3235-318

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。