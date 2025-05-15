 

Jordan Sport

女子速干短裤

¥279¥34920% 折让

Jordan Sport 女子速干短裤采用紧身版型和顺滑弹性面料，搭载导湿速干技术，提供出众支撑效果，助你畅动自如。整版印花大胆精致且随机排布，令每条短裤都略有不同。


  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HF9487-222

Jordan Sport

¥279¥34920% 折让

Jordan Sport 女子速干短裤采用紧身版型和顺滑弹性面料，搭载导湿速干技术，提供出众支撑效果，助你畅动自如。整版印花大胆精致且随机排布，令每条短裤都略有不同。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 顺滑弹性面料可随身体动作自如伸展，触感柔软
  • 弹性提花腰部带来稳固舒适的贴合感

产品细节

  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腰头部分：52% 锦纶/33% 聚酯纤维/15% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HF9487-222

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。