Jordan Sport
女子速干短裤
¥279¥34920% 折让
Jordan Sport 女子速干短裤采用紧身版型和顺滑弹性面料，搭载导湿速干技术，提供出众支撑效果，助你畅动自如。整版印花大胆精致且随机排布，令每条短裤都略有不同。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HF9487-222
Jordan Sport
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Jordan Sport 女子速干短裤采用紧身版型和顺滑弹性面料，搭载导湿速干技术，提供出众支撑效果，助你畅动自如。整版印花大胆精致且随机排布，令每条短裤都略有不同。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 顺滑弹性面料可随身体动作自如伸展，触感柔软
- 弹性提花腰部带来稳固舒适的贴合感
产品细节
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腰头部分：52% 锦纶/33% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HF9487-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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