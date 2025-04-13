Jordan Sport

女子速干短裤

¥279
¥349
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Jordan Sport 女子速干短裤采用紧身版型和顺滑弹性面料，搭载导湿速干技术，提供出众支撑效果，助你畅动自如。整版印花大胆精致且随机排布，令每条短裤都略有不同。

  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HF9487-222

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