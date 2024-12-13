Jordan Sport

女子速干篮球紧身裤

¥339
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闪电灰/白色
黑/黑/灰黑

在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。毕竟，你永远不知道会面临什么。Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。即刻上身，从容迎接挑战。

  • 显示颜色： 闪电灰/白色
  • 款式： FB4621-082

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