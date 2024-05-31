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      Jordan Sport

      女子速干紧身短裤

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      Jordan Sport 女子速干紧身短裤，单穿叠搭两相宜。该短裤弹性十足，可在散步、训练或跑去超市购物时单穿，亦可与其他单品叠搭穿着。可搭配低腰长裤，露出腰部的 JORDAN 品牌标志，打造个性运动风造型；也可外搭经典 Diamond 短裤，彰显十足街头范儿。

      • 显示颜色： 闪电灰/油灰
      • 款式： FB4624-082

      尺寸与尺码

      • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch

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