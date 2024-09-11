Jordan Sport

女子速干紧身背心

¥279
¥349
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黑/灰黑
粉紫红/灰紫红

Jordan Sport 女子速干紧身背心采用短款设计，舒适贴合，弹性适中，助你畅动无拘。 此外，导湿速干技术结合网眼后拼接，令在训练或日常活动中畅享干爽的穿着体验。

  • 显示颜色： 黑/灰黑
  • 款式： FN5157-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

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