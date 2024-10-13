Jordan Sport

女子速干紧身运动上衣

¥249
¥349
28% 折让

黑/灰黑
浅雨露绿/宝石绿

Jordan Sport 女子速干紧身运动上衣采用短款设计，搭载导湿速干技术，富有弹性，缔造非凡舒适感受。轻盈弹性面料可导湿速干，塑就灵活运动体验，满足不同训练需求。

  • 显示颜色： 黑/灰黑
  • 款式： FV6928-010

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