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      Jordan Sport

      女子速干长袖上衣

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      黑/隐形灰/灰黑
      灰桃红/夜褐红/土绯红

      Jordan Sport 女子速干长袖上衣经匠心设计，随行而动， 呈现简约利落外观， 颇具运动风范。 采用紧身版型与时尚设计线条，搭载导湿速干技术，兼具出色性能和时尚格调。 背面大号镂空设计，让你气场全开。

      • 显示颜色： 黑/隐形灰/灰黑
      • 款式： FN5114-010

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