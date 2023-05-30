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      Jordan Sport

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      时尚设计，伴你致胜。 Jordan Sport 女子长裤质感柔软，采用宽松版型设计，助你在驰骋跑道之际尽显运动鞋魅力。 加宽裤管为双腿营造充裕活动空间和透气性。 滚边线条设计，旨在向迈克尔·乔丹的经典 Wings 套装致敬，彰显品牌经典风范。

      • 显示颜色： 黑/黑/隐形灰
      • 款式： DV1280-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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