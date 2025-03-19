Jordan Sport

幼童加绒印花套头连帽衫

¥269
¥429
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Jordan Sport 幼童加绒印花套头连帽衫采用柔软的聚酯纤维与棉混纺加绒针织面料，是孩子玩耍或居家休闲的理想之选。落肩设计，营造轻松穿着感受；休闲剪裁，便于内搭背心或T恤；袋鼠式口袋，方便随手存取小物件或温暖稚嫩双手。可搭配 Jordan Sport 加绒印花长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV1564-010

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