Jordan Sport 幼童加绒印花长裤采用柔软的聚酯纤维与棉混纺针织面料，是孩子玩耍或居家休闲的理想之选。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；两侧设有口袋，便于存放小物件；锥形裤筒结合弹性裤管口，在运动中缔造舒适稳固的穿着感受。可搭配 Jordan Sport 加绒印花套头连帽衫，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 黑

款式： HV1565-010