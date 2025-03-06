Jordan Sport

弹性发圈（8 条）

¥159

Jordan Sport 弹性发圈（8 条）采用匠心设计，令你在训练或日常活动中心无旁骛。该套装包括四组不同形态的弹性发圈，可稳固整束头发，助你从容应对不同活动。

  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IF1691-127

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