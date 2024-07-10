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      Jordan Sport

      球包

      ¥249

      Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手。采用轻盈耐用的聚酯纤维网眼布，有效提升透气性；结合拉链开合设计，帮助安全存放球类装备。可调节肩带，打造多元携背方式；随附可拆卸收纳挂包，便于存放卡片和现金。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HQ7235-010

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