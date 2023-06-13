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      Jordan Sport

      男子运动夹克

      ¥499
      ¥849
      41% 折让

      淡褐色
      黑

      Jordan Sport 男子运动夹克采用柔软耐穿梭织外层和顺滑里料，并结合轻盈保暖填充物，时尚舒适。 衣身巧妙融入弧形缝线，设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典 Wings 套装。 全长按扣设计搭配罗纹袖口、下摆和衣领，塑就和谐统一外观，革新升级经典运动夹克。

      • 显示颜色： 淡褐色
      • 款式： DV9792-274

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