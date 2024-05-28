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      Jordan Sport

      男子速干印花背心

      ¥259

      白色/黑
      黑/白色
      浅柠檬黄/黑

      穿上 Jordan Sport 男子速干印花背心，助你从容上场，征战不止。这款轻盈背心采用经典棉料，结合导湿速干技术，助你在严苛比赛中保持干爽。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DX9606-100

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