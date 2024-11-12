Jordan Sport

男子速干长袖T恤

¥249
¥299
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黑/传奇蓝
白色

Jordan Sport 男子速干长袖T恤的设计灵感源自一位伟大球员，采用柔软棉料，搭载可导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

  • 显示颜色： 黑/传奇蓝
  • 款式： FZ1982-011

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