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      Jordan Sport 男子高尔夫上衣采用轻盈设计，助你在俱乐部会所彰显非凡魅力，继而在球场发挥上佳表现。梭织面料结合后背开口设计，助你从开球到短打都保持透气。拉链口袋设计，可在需要时收纳球座、草皮修复器或额外的高尔夫球。

      • 显示颜色： 传奇粉/传奇粉/黑
      • 款式： DZ0556-622

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