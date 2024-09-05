Jordan Sport 男子高尔夫上衣采用轻盈设计，助你在俱乐部会所彰显非凡魅力，继而在球场发挥上佳表现。梭织面料结合后背开口设计，助你从开球到短打都保持透气。拉链口袋设计，可在需要时收纳球座、草皮修复器或额外的高尔夫球。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。