Jordan Sport

男子高尔夫上衣

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Jordan Sport 男子高尔夫上衣采用轻盈设计，助你在俱乐部会所彰显非凡魅力，继而在球场发挥上佳表现。梭织面料结合后背开口设计，助你从开球到短打都保持透气。拉链口袋设计，可在需要时收纳球座、草皮修复器或额外的高尔夫球。

  • 显示颜色： 麻黄/麻黄/黑
  • 款式： DZ0556-200

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