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      Jordan Sport

      男子高尔夫保暖拒水马甲

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      黑/煤黑
      沙漠黄褐/黑

      穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫马甲，从俱乐部会所到球场后九洞，尽显出众风采。柔韧拒水梭织面料结合轻盈合成材质填充物和拉链开襟设计，在比赛时提升保暖效果。

      • 显示颜色： 黑/煤黑
      • 款式： FB3266-010

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