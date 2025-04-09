Jordan Sport

男子高尔夫短裤

¥899

巴洛克棕/巴洛克棕
黑/黑
亚麻/亚麻
浅军械蓝/浅军械蓝

穿上 Jordan Sport 男子高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用弹性梭织面料，让你在挥杆之际舒适畅动。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕
  • 款式： HQ8488-237

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