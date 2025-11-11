Jordan Sport 行李包采用耐用聚酯纤维材料，结合匠心设计，方便下班后奔赴健身房、球场或运动场。顶部拉链翻盖内置收纳层，可安全存放小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找。正面拉链口袋，便于快速存取钥匙、钱包或健身房会员卡等小物件；侧边透气的鞋款用隔层，以免弄脏干净衣物。侧边和顶部提手结合可调节可拆卸式肩带，提供多种携背和造型选择，是日间旅行和外出过夜的理想之选。

显示颜色： 黑

款式： HQ7563-010