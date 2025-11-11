Jordan Sport
行李包
12% 折让
Jordan Sport 行李包采用耐用聚酯纤维材料，结合匠心设计，方便下班后奔赴健身房、球场或运动场。顶部拉链翻盖内置收纳层，可安全存放小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找。正面拉链口袋，便于快速存取钥匙、钱包或健身房会员卡等小物件；侧边透气的鞋款用隔层，以免弄脏干净衣物。侧边和顶部提手结合可调节可拆卸式肩带，提供多种携背和造型选择，是日间旅行和外出过夜的理想之选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7563-010
其他细节
- 顶部翻盖内侧配有多个拉链口袋，方便收纳随行小物
- 侧边拉链口袋，为小物件提供额外的安全收纳空间
产品细节
- 尺寸：610 x 254 x 292 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
