Jordan Sport

行李包

Jordan Sport 行李包采用耐用聚酯纤维材料，结合匠心设计，方便下班后奔赴健身房、球场或运动场。顶部拉链翻盖内置收纳层，可安全存放小物件，方便随时取用，无需在主袋中来回翻找。正面拉链口袋，便于快速存取钥匙、钱包或健身房会员卡等小物件；侧边透气的鞋款用隔层，以免弄脏干净衣物。侧边和顶部提手结合可调节可拆卸式肩带，提供多种携背和造型选择，是日间旅行和外出过夜的理想之选。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ7563-010

其他细节

  • 顶部翻盖内侧配有多个拉链口袋，方便收纳随行小物
  • 侧边拉链口袋，为小物件提供额外的安全收纳空间

产品细节

  • 尺寸：610 x 254 x 292 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7563-010

