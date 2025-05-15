 

Jordan Sport Crossover Dongdan

Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫

¥499
中橄榄绿/灰黑
麻黄/燕麦色

穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HV1260-222

Jordan Sport Crossover Dongdan

¥499

穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡

产品细节

  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
  • 正面口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HV1260-222

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