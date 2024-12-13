Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 男子速干套头连帽衫

¥599

黑/白色
麻灰/白色

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干套头连帽衫采用法式毛圈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是在健身房度过漫长的午后时光，还是与朋友小聚，皆可助你保持清爽活力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8627-010

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