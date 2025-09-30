Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫
17% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫将导湿速干技术与法式毛圈面料巧妙结合，助你在训练中保持清爽。
- 显示颜色： 麻灰/白色
- 款式： HF9939-050
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入细小非起绒毛圈，舒适非凡
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。 连帽里料/口袋（手背侧）：100% 棉
- 正面口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
