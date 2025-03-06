Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 男子速干针织长裤篮球卫裤

¥499

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤以导湿速干技术加持经典设计，助你保持清爽有型。该长裤采用法式毛圈面料，外层触感顺滑，内层融入细小非起绒毛圈，塑就舒适叠搭佳选。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8609-010

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