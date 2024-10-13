Jordan Sport

Diamond 女子速干短袖上衣

¥209
¥299
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白色
黑

Jordan Sport Diamond 女子速干短袖上衣采用宽松版型，彰显运动风范，塑就随行而动的穿着体验。后领下部采用 Diamond 弹力网眼布拼接，打造时尚外观，同时助你畅享舒爽；设计线条，增添 Jordan 经典风尚。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FN5117-100

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