Jordan Sport

Diamond 女子速干篮球短裤

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戴上金链强势灌篮，装备妥当以敏捷身姿交叉过人，彰显迈克尔·乔丹风范。Jordan Sport Diamond 女子速干短裤兼具运动风范和时尚格调，采用导湿速干的透气网眼布面料，搭配弹性腰部和内置开口抽绳。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色/黑
  • 款式： FB4589-010

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