Jordan Sport

Diamond 女子速干篮球短裤

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Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用可翻折弹性腰部，助你轻松变换造型，随心调整贴合感和着感，畅享舒适比赛体验。

  • 显示颜色： 白色/黑/黑/白色
  • 款式： FN5135-101

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