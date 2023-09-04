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      Jordan Sport Diamond 女子速干背心采用轻盈网眼布面料，助你在训练过程中保持干爽透气。 宽松版型，助你自如畅动。 背面菱形拼接，再现 Jordan 经典设计。

      • 显示颜色： 浅柠檬黄绿/黑
      • 款式： FB4630-821

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