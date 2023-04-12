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      Jordan Sport DNA 男子网眼布短裤的设计灵感源自迈克尔·乔丹的传奇职业生涯，同时彰显 JORDAN 品牌魅力。这款短裤采用双层网眼布面料，打造舒适非凡的穿着体验。扎染风格字样以冰感视觉效果诠释 1985 年全明星赛中著名的“Freeze out”事件，当时迈克尔·乔丹的竞争者联合起来不把球传给他。历史证明这招激将法确实有效。

      • 显示颜色： 足球灰
      • 款式： DM1415-085

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