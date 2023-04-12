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      Jordan Sport DNA

      男子针织短裤

      ¥499

      烟灰/浅烟灰/冰淡紫/冰淡紫
      淡奶白/石英粉/浅青色/浅青色

      Jordan Sport DNA 男子针织短裤灵感源自 DIY 风尚，从复古 Jordan 服装中采拮不同设计元素，匠心打造全新的新颖单品。

      • 显示颜色： 烟灰/浅烟灰/冰淡紫/冰淡紫
      • 款式： CD5737-084

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，结合宽大剪裁

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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