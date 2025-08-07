 
Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克 - 燕麦色/灰黑/椰奶色/灰黑

Jordan Sport Dongdan

下站东单男子夹克

15% 折让

穿上 Jordan Sport Dongdan 下站东单男子夹克，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。 该夹克采用利落梭织外层设计与大身锦纶里料，轻盈舒适，提供出众包覆效果，适合不同运动。


  • 显示颜色： 燕麦色/灰黑/椰奶色/灰黑
  • 款式： HV1253-140

其他细节

双向拉链设计，可供打造多变造型

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 锦纶
  • 弹性袖口和下摆
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
