 
Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣 - 灰黑/燕麦色

Jordan Sport Dongdan

Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣

14% 折让

穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干双面穿球衣，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。该双面穿球衣采用轻盈网眼布和导湿速干技术，正反两面皆可营造清爽的穿着感受。


  • 显示颜色： 灰黑/燕麦色
  • 款式： HV1255-045

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 网眼布面料，轻盈透气
  • 双面穿设计，集两种风格于一体

产品细节

  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，由于该服装被设计为可两面穿着，故洗标会在反穿时显露在外；如果您希望除去洗标，我们建议您首先认真阅读洗标信息并妥善保存除去的洗标。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。