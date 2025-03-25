Jordan Sport Dongdan

Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布短裤

¥399

灰黑/麻黄/燕麦色/灰黑
中橄榄绿/燕麦色/麻黄/灰黑

穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布短裤，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。 透气网眼布面料结合导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽。

  • 显示颜色： 灰黑/麻黄/燕麦色/灰黑
  • 款式： HV1264-045

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