Jordan Sport

Double Threat 女子速干短袖上衣

¥259
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全神贯注，运动无扰。心无旁骛，发挥出色表现。Jordan Sport Double Threat 女子速干短袖上衣采用 Stealth Evaporation 面料，可管理湿气，有助于防止在衣服外层形成汗渍；导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。修身版型设计，是户外和健身房训练的理想之选，亦可为日常造型增添运动风范。

  • 显示颜色： 微绿
  • 款式： FN5160-394

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