Jordan Sport Double Threat

女子速干长袖篮球上衣

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全神贯注，运动无扰。心无旁骛，发挥出色表现。Jordan Sport Double Threat 女子速干长袖上衣采用修身剪裁搭配导湿速干技术，助你畅享干爽。无论是户外训练、健身房训练，还是其他运动风格穿搭场合，皆可轻松驾驭。

  • 显示颜色： 黑/灰黑
  • 款式： FN5111-010

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