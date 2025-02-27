Jordan Sport

Dri-FIT 女子速干长袖上衣

¥399
¥449
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Jordan Sport Dri-FIT 女子速干长袖上衣舒适贴合且性能出色，采用轻盈弹性面料，结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。 背部镂空设计，营造非凡透气性，助你畅快热练，突破自我。

  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： HF9481-045

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