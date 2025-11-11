Jordan Sport
Dri-FIT 女子速干高腰紧身裤
15% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 女子速干高腰紧身裤采用柔软弹性面料，可随身体动作灵活伸展；结合导湿速干技术，助你心无旁骛，专注畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ8913-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后腰内置口袋，便于存放随身小物件
- 宽版弹性腰部，带来稳固舒适的贴合感受
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
