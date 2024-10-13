Jordan Sport

Dri-FIT 男子透气速干无袖篮球上衣

¥179
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白色/黑
黑/白色
麻灰/白色

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干无袖上衣采用导湿速干技术，助在鏖战时保持清爽，专注比赛，发挥出色表现。经典版型，营造恰到好处的活动空间；下摆开衩设计，助你轻松制霸赛场。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FN5857-100

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