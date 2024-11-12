Jordan Sport

Dri-FIT 男子透气速干T恤

¥199
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白色/黑
微粒灰
黑/白色

球场已就绪，就等你了！穿上 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤，从容应战，发挥上佳表现。针织棉料搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，打造心无旁骛的比赛体验。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ1932-100

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