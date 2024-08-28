Jordan Sport

Dri-FIT 男子透气速干T恤

¥209
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白色
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无论是在球场上大展身手，还是在下次社交聚会时潇洒亮相，Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤皆可轻松驾驭。针织棉料质感柔软，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你轻松驾驭日常活动。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ1929-100

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