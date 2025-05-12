Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干印花短裤
¥219¥29926% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花短裤采用透气网眼布面料与导湿速干技术，塑就性能出众的佳选单品。标准版型，助你在不同训练中保持清爽活力。巧搭铬色“23”字样，彰显 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 彗星紫/白色
- 款式： HF9944-543
Jordan Sport
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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花短裤采用透气网眼布面料与导湿速干技术，塑就性能出众的佳选单品。标准版型，助你在不同训练中保持清爽活力。巧搭铬色“23”字样，彰显 Jordan 经典风范。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 彗星紫/白色
- 款式： HF9944-543
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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