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      Jordan Sport Dri-FIT 男子梭织长裤采用匠心设计，塑就出众外观，助力赛场凌跃。 采用柔软的导湿速干面料，舒适贴合且性能出众，彰显街头风范。 该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DH9074-011

      尺寸与尺码

      • 修身版型，塑就出众贴合感

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