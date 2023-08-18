跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Sport Dri-FIT

      男子速干短袖上衣

      ¥129
      ¥229
      43% 折让

      淡象牙白/黑
      深藏青/白色

      Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短袖上衣，球场街头两相宜。采用柔软导湿速干面料，结合休闲版型，助你自由畅动。

      • 显示颜色： 淡象牙白/黑
      • 款式： DH8922-110

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。