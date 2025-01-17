Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干篮球七分紧身裤

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Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用顺滑弹性面料，妥帖包覆身形，塑就出众支撑效果。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你在激烈的运动中保持自信舒适。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8635-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

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