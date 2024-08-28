穿上 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干紧身短裤，为训练提供助力。该款短裤采用柔韧针织面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，紧密贴合又不失舒适度。侧边插袋设计，可安全存放手机，无论是赛场鏖战还是健身房训练，皆可令你畅动自如。

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